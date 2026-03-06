今週(2026年2月27日〜3月1日)の映画動員ランキングは、新作4本が一挙にランクインし、上位争いも激化する充実の顔ぶれとなった。国民的アニメ「ドラえもん」最新作が圧巻の初登場1位を獲得し、人気アニメの劇場版、直木賞受賞のミステリー時代劇、全編日本ロケのヒューマンドラマと、バラエティ豊かな新作が上位を賑わせている。週末のおでかけの参考に、最新のTOP10をチェックしてみて。【画像】初日3日間で動員43万人・興収6億円