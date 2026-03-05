小学館のマンガアプリ「マンガワン」が4日深夜に公式X（旧Twitter）を更新。過去に性犯罪で有罪判決を受けた漫画原作者を再起用していた問題について、「週刊文春」（文藝春秋）が公開した被害者へのインタビュー記事に反論した。 問題となっているのは、2020年2月に「体調不良」という理由で連載休止となり、2022年10月に連載終了となった「マンガワン」配信漫画「堕天作戦」の作者・山本章一が、未成年への性加害で罰金刑