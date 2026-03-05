九州自然動物公園アフリカンサファリに春を告げるかわいらしい使者「ムフロンシープ」の赤ちゃんが次々と誕生しています。 【写真を見る】ムフロンシープの赤ちゃんが続々誕生アフリカンサファリでベビーラッシュ大分 2月7日から生まれた「ムフロンシープ」の赤ちゃんは24頭で、去年を上回るペースです。体長は30センチ、体重はおよそ3キロほどで、お母さんについてまわったり、ミルクを飲ん