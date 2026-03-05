第６回ＷＢＣが５日に開幕し、１次ラウンドＣ組のオープニングゲーム（東京ドーム）はオーストラリアが台湾を３―０で下した。２０２４年「プレミア１２」覇者の台湾がまさかの黒星発進。打線が３安打と振るわず、リリーフ陣が相手の一発攻勢に屈した。そんな中で「台湾の至宝」が貫録を示した。今季からソフトバンクに加入した最速１５８キロ右腕の徐若熙投手（２５）が４回２安打、無四球、３奪三振、無失点の快投。ソフトバ