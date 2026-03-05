WBCが東京ドームで開幕野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕した。1次ラウンド・プールCで台湾とオーストラリアが対戦。Netflix中継で突然画面が切り替わり、驚く視聴者が少なくなかった。野球ファンが待ち望んだWBCが幕を開けた。開幕ゲームとして行われた台湾―オーストラリア戦。平日の昼間ながら多くの視聴者がNetflixで観戦した。今大会は地上波放送はなく、同社が独占的に試合を中継