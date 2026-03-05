WBCが東京ドームで開幕

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕した。1次ラウンド・プールCで台湾とオーストラリアが対戦。Netflix中継で突然画面が切り替わり、驚く視聴者が少なくなかった。

野球ファンが待ち望んだWBCが幕を開けた。開幕ゲームとして行われた台湾―オーストラリア戦。平日の昼間ながら多くの視聴者がNetflixで観戦した。今大会は地上波放送はなく、同社が独占的に試合を中継。ただ、イニング間にはCMが流れた。事前にアナウンスされていたが、サブスクとしては見慣れない光景でもあり、X上には戸惑うファンも目立った。

「Netflixもcmあるんだ」

「TV中継くらいのタイミングでCM」

「おお、台湾はやはり強敵だな、ってCMあるんだww」

「NetflixでWBC観ても結局CMは入るんやな笑」

「イニング間はCMが入っているw」

「ネトフリのWBC中継、どのプランでもCM入る感じ？」

「ネトフリスタンダードプランにしたけどイニング間はCM入るのね…」

「ネトフリでCM入るの初めて見た」

NetflixはWBCで巨額の放映権料を支払ったとされている。開幕戦とあって、どんな放送スタイルになるかは視聴者にとって未知数。X上にさまざまな声が寄せられているのも、すでにNetflixで多くのファンが視聴していることの裏返しだ。



（THE ANSWER編集部）