WBC、Netflix中継画面が突然切り替わり…視聴者驚き「初めて見た」「NetflixでWBC観ても結局…」
WBCが東京ドームで開幕
野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕した。1次ラウンド・プールCで台湾とオーストラリアが対戦。Netflix中継で突然画面が切り替わり、驚く視聴者が少なくなかった。
野球ファンが待ち望んだWBCが幕を開けた。開幕ゲームとして行われた台湾―オーストラリア戦。平日の昼間ながら多くの視聴者がNetflixで観戦した。今大会は地上波放送はなく、同社が独占的に試合を中継。ただ、イニング間にはCMが流れた。事前にアナウンスされていたが、サブスクとしては見慣れない光景でもあり、X上には戸惑うファンも目立った。
「Netflixもcmあるんだ」
「TV中継くらいのタイミングでCM」
「おお、台湾はやはり強敵だな、ってCMあるんだww」
「NetflixでWBC観ても結局CMは入るんやな笑」
「イニング間はCMが入っているw」
「ネトフリのWBC中継、どのプランでもCM入る感じ？」
「ネトフリスタンダードプランにしたけどイニング間はCM入るのね…」
「ネトフリでCM入るの初めて見た」
NetflixはWBCで巨額の放映権料を支払ったとされている。開幕戦とあって、どんな放送スタイルになるかは視聴者にとって未知数。X上にさまざまな声が寄せられているのも、すでにNetflixで多くのファンが視聴していることの裏返しだ。
