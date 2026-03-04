日本たばこ産業（JT）は、リフレッシュパウチ「ノルディックスピリット」を新たなブランドとして3月3日に立ち上げ、リフレッシュパウチ「ノルディックスピリット」をCLUB JTオンラインショップで先行発売している。全国のセブン−イレブン、ローソン、NewDaysでは、4月6日から順次発売する。ラインアップは、「ノルディックスピリット・コーラフィズ・ミディアム」と「ノルディックスピリット・ベリーミックス・ミディアム」の2