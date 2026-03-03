イラン情勢をめぐってきょうの東京市場で急落です。株価は一時1900円以上値下がりし、今年最大の下げ幅を記録しました。イランをめぐって攻撃の応酬が続く中、株価は午後に入ってから大きく値下がりしました。きょうの東京株式市場はほぼ全面安の展開となり、日経平均株価は一時、1900円を超える値下がりとなりました。結局、終値はきのうより1778円安い5万6279円と、今年最大の下げ幅を記録。イラン情勢をめぐり、▼原油輸送の要