東京株式市場で日経平均株価が一時5万9000円台をつけました。イラン攻撃前の2月26日以来、およそ1か月半ぶりです。アメリカとイランの戦闘終結への期待感から、前日のアメリカ市場ではハイテク株などが上昇しました。この流れを受け、東京市場でも半導体関連を中心に幅広い銘柄が買われています。