東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が30日、自身のXを更新。本日、日経平均株価が一時2800円以上も値下がりしたことを受け、現在の相場について語った。【画像】気になる！ケタ違いの金額…水谷隼の持ち株の含み損定期的に株やFX取引について報告している水谷は先日、「いつ買うかじゃない、何を買うかだ…だからロング嫌なんだよ」と株の取引画面のスクショを投稿。スクショを見てみると銘柄は