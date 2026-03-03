熊本県内の病院で、見舞いに訪れた女性の現金を盗んだとして、福岡県大木町の医師の男が再逮捕されました。窃盗の疑いで再逮捕されたのは、福岡県大木町の医師、有田行正容疑者（43）です。警察によりますと、有田容疑者は去年7月、熊本県荒尾市の病院で勤務中、入院中の家族の見舞いに来ていた48歳の女性の財布から現金5000円を盗んだ疑いです。有田容疑者は警察の調べに対し「やっていない」と容疑を否認しています。有田容疑者