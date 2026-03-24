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元タレント・坂口杏里容疑者を逮捕 コンビニでサンドイッチを万引きか

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 坂口杏里容疑者が窃盗容疑で現行犯逮捕されていたことが分かった
  • コンビニ店でサンドイッチ1個（販売価格約300円）を盗んだ疑い
  • 逮捕は17日で、容疑を認めているという
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