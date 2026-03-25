いったい彼女の身に何があったのか――。コンビニで約300円のサンドイッチ1個を万引きした疑いで、現行犯逮捕されていたことが判明した元タレント・坂口杏里容疑者（35）。各社報道によれば、事件が発生したのは3月17日午後。東京・八王子市のコンビニで万引きに気付いた店員が坂口を取り押さえ、通報を受けて駆けつけた警察官に引き渡したとのこと。本人は容疑を認めており、現在も勾留中だという。’08年に芸能界デビューし、実