元タレントの坂口杏里容疑者（３５）が、窃盗容疑で警視庁に現行犯逮捕されていたことが２４日、わかった。今月１７日、東京都八王子市のコンビニエンスストアで約３００円のサンドイッチ１個を万引きした疑い。店内で坂口容疑者の不審な挙動に気付いた従業員が、高尾署に直接連絡。その後、店の出入り口付近で、従業員が坂口容疑者を取り押さえ、駆け付けた署員に引き渡したという。坂口容疑者の母は２０１３年に亡くなった