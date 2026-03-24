三菱UFJ銀行の貸金庫から客の金塊などを盗んだ罪に問われている元行員の女の控訴審で、東京高裁は女側の控訴を退け、懲役9年の判決を言い渡しました。三菱UFJ銀行の元支店長代理・山崎由香理被告（47）は、勤務先の支店の貸金庫から顧客の金塊などあわせて3億9000万円相当を盗んだ罪に問われています。1審の東京地裁は2025年10月、懲役9年を言い渡し、山崎被告側が「量刑が不当だ」などとして東京高裁に控訴していました。山崎被告