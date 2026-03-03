高市首相は、東日本大震災の発生から１５年の節目となる今月１１日に福島県を訪問し、同県主催の追悼式に出席する方針を固めた。被災地の復旧・復興加速に向けた決意を改めて示すものとみられる。岩手、宮城両県には牧野復興相が訪れる予定だ。首相は昨年１２月、就任後初めて福島県を訪れ、東京電力福島第一原子力発電所で、廃炉作業の進捗（しんちょく）状況などを確認した。今回の衆院選でも１月２７日の公示日に福島入りし