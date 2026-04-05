JICAはこのほど、ペルー文化省、福島県の株式会社ふたばとともに実施した調査の結果を公表。「マチュピチュ周辺の密林下で新たな遺跡を確認」したと明らかにした。【画像複数】マチュピチュ周辺の密林下で新たな遺跡を確認日本の高精度3D測量技術（UAV-LiDAR）を活用した調査により、マチュピチュ遺跡周辺の密林下から、これまで確認が困難であった複数の新たな遺構形状の抽出に成功したという。具体的には、マチュピチュ遺