福島県を訪問中の天皇ご一家は7日、東日本大震災で被災した人たちと懇談されました。初めて福島県を訪れた愛子さまは、避難生活を経てカフェを営む女性と談笑する場面もありました。満開を迎えた桜並木の下で7日、多くの人が待っていたのが、福島県を訪問中の天皇皇后両陛下と長女の愛子さまです。愛子さまは春らしいピンク色のジャケットに白いインナーの装い。訪問2日目となる7日は富岡町に足を運ばれました。ご一家は6日、福島