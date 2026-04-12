メ～テレ（名古屋テレビ） 東日本大震災の被災地で生まれ、岐阜を拠点に活動した災害救助犬「じゃがいも」のお別れの会が岐阜市で開かれました。 「じゃがいも」は東日本大震災が起きた2011年に福島県飯舘村で生まれ、岐阜市の「日本動物介護センター」で災害救助犬の訓練を受けました。 その後、11回目の試験で災害救助犬に認定され能登半島地震では行方不明者の捜索活動に参加しました。 「あなたのお