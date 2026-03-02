ナガセヴィータは2月18〜20日に幕張メッセ（千葉市）で開かれたデリカテッセン・トレードショーに出展。惣菜・弁当向けに、主力の糖質「トレハ」をはじめとする同社の製品をアピールした。今回紹介したのは「トレハ」のほか、水溶性食物繊維「ファイバリクサ」、水溶性多糖「プルラン」、水飴「ハローデックス」の4品。揚げ物、タレ、ご飯・パン、デザート、サラダの5つのカテゴリーに分け、同社の製品を使うメリットを示した