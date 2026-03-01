アメリカ・イスラエルによる攻撃でイランの最高指導者ハメネイ師が死亡しました。イランが報復宣言を行い、緊張が高まるなかで懸念されるのは、中東に原油の9割以上を依存する日本への影響です。日米首脳会談も迫る中で、高市政権はどのような判断に至るのか。室井祐作･政治部デスクが徹底解説します。【画像で見る】「報復の最大のカードは原油」高市政権の判断は？イランにいる日本人の退避に全力 イスラエル側にも1000人程度駒