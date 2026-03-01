ミラノ五輪で金メダルミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来木原龍一組（木下グループ）は帰国後、記者会見やメディア出演など多忙な日々を送っている。意外な番組の出演も決まり、ネット上で話題になった。帰国後は記者会見のほか、情報番組などに生出演。日本フィギュア史上初の快挙を成し遂げた2人は、3月7日にはTBS系「王様のブランチ」に出演することが日本スケート連盟公式X