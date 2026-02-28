中国で中古カメラの価格が急騰している。羊城晩報など複数の中国メディアが伝えた。報道によると、最近、あるネットユーザーが6年前に2459元（約5万6000円）で購入したキヤノン製カメラについて調べたところ、4048元（約9万円）にまで値上がりしていた。これは個別の事例ではないといい、近年のカメラ市場はスマートフォンなど一般的な電子機器とは異なり、古いモデルが値下がりするどころか逆に値上がりする現象が起きている。一