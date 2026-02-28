スイス・チューリヒで「アート・オン・アイス」フィギュアスケート男子で“4回転の神”と称されるイリア・マリニン（米国）が、衝撃の技を披露した。スイス・チューリヒでのアイスショーに出演し、ファンの度肝を抜いた。マリニンはミラノ・コルティナ五輪の団体戦で金メダルを獲得したものの、個人戦ではフリーでミスが続出して8位に沈んだ。初の夢舞台から休む間もなく、スイス・チューリヒでのアイスショー「アート・オン