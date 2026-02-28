スイス・チューリヒで「アート・オン・アイス」

フィギュアスケート男子で“4回転の神”と称されるイリア・マリニン（米国）が、衝撃の技を披露した。スイス・チューリヒでのアイスショーに出演し、ファンの度肝を抜いた。

マリニンはミラノ・コルティナ五輪の団体戦で金メダルを獲得したものの、個人戦ではフリーでミスが続出して8位に沈んだ。

初の夢舞台から休む間もなく、スイス・チューリヒでのアイスショー「アート・オン・アイス」に出演。衝撃のコンボを炸裂させた。

マリニンしか成功例のないクワッドアクセル（4回転半ジャンプ）からオイラーでつないだ後、鮮やかなバックフリップ。米スポーツメディア「スポーツ・イラストレイテッド」公式インスタグラムが、「信じられない」として動画を公開するとX上の海外ファンにも衝撃が広がった。

「彼は別の惑星からやって来たんじゃないのか？」

「彼は現実とは思えない」

「これは狂っているだろ」

「AI疑惑が出そうだ」

「言葉が出ない」

「4回転の後にバックフリップだと？」

「彼に何が起こったんだ」

マリニンは現時点では3月25日開幕の世界選手権（チェコ・プラハ）のエントリーに名を連ねている。



（THE ANSWER編集部）