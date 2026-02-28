――――――――――――――――――― 3月 2日 (月) ―― ◆国内経済 ・2月新車販売 (14:00) ・2月軽自動車販売 (14:00) ◆国際経済ｅｔｃ ・韓国市場休場 ・ドイツ2月製造業PMI[確報値] (17:55) ・ユーロ圏2月製造業PMI[確報値] (18:00) ・ラガルドECB (欧州中央銀行) 総裁発言 (23:00)