2026年2月1日から2月28日まで、全国のファミリーマート店舗でファミペイ会員向けの大型キャンペーンが実施されています。今回の軸は、会計回数に応じて無料クーポンがもらえる「無料クーポン大放出祭り」と、Suicaのペンギングッズが当たるJR東日本コラボ企画の2本立てです。総額3億円相当の特典設計で、日常の買い物をそのまま抽選チャンスに変えられる内容です！ ファミリーマート「無料クーポン大放出祭り＆Suicaコラボ企