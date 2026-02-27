2026年2月1日から2月28日まで、全国のファミリーマート店舗でファミペイ会員向けの大型キャンペーンが実施されています。

今回の軸は、会計回数に応じて無料クーポンがもらえる「無料クーポン大放出祭り」と、Suicaのペンギングッズが当たるJR東日本コラボ企画の2本立てです。

総額3億円相当の特典設計で、日常の買い物をそのまま抽選チャンスに変えられる内容です！

ファミリーマート「無料クーポン大放出祭り＆Suicaコラボ企画」

実施期間：2026年2月1日（日）〜2月28日（土）対象：ファミペイを提示またはファミペイ払いでの会計特典総額：3億円相当当選規模：総勢962万300名

ファミリーマートは、クーポン、ポイント、決済をひとつのアプリで使える「ファミペイ」を軸におトク施策を展開しているコンビニチェーンです。

今回は同アプリの「スタンプ」と「ゲーム」を組み合わせ、買い物回数がそのまま特典獲得の導線になる設計が組まれています。

バナーにもスタンプカードとルーレットが描かれていて、会計ごとの達成感を視覚的に伝えるキャンペーン構成です。

スタンプで必ずもらえる無料クーポン特典

スタンプ獲得期間：2026年2月1日（日）0:00〜2月28日（土）23:59スタンプ交換期限：2026年3月1日（日）クーポン利用期間：2026年2月1日（日）0:00〜3月4日（水）23:59スタンプ上限：期間中82個（1日上限10個）

ファミペイ払いで会計するたびにスタンプが1個たまり、2個以上で無料クーポンや抽選特典に交換できます。

2個でブラックサンダー、4個でファミマルの茶系600ml、12個でファミチキ、24個で対象冷凍食品、40個でファミチキの無料クーポンを選べます。

40個コースにはWチャンスも設定され、ファミチキ100個分相当のファミマポイント24,000ポイントが10名に当たる設計です。

99％当選のファミペイゲーム景品

実施期間：2026年2月1日（日）〜2月28日（土）クーポン利用期間：2026年2月1日（日）0:00〜3月1日（日）23:591等：ハーゲンダッツ ミニカップ無料クーポン 200,000本2等：フロランタン/クッキー無料クーポン 300,000本3等：ファミマルスイーツ80円引きクーポン 400,000本4等：1円相当期間限定ファミマポイント 25,000,000本

会計時にファミペイのバーコードを提示すると、アプリ内ゲームに挑戦でき、当選確率は99％です。

高単価デザートの無料クーポンから1円ポイントまで幅広く設定され、少額会計でも参加しやすいバランスになっています。

ゲーム挑戦権の進呈上限がないため、期間中に利用頻度が高い人ほど獲得チャンスを増やせる設計です。

Suicaのペンギン限定トートが狙える毎日挑戦ゲーム

実施期間：2026年2月1日（日）0:00〜2月28日（土）23:591等：Suicaのペンギン限定トートバッグ 300名2等：クリスピーチキン（プレーン）無料クーポン 10,000名3等：100円相当ファミマポイント 10,000名4等：1円相当ファミマポイント 9,600,000名

JR東日本との初コラボとして、ファミペイ内の「毎日挑戦ゲーム」が同時開催されています。

1日1回の参加で抽選に進めるため、通勤や通学でコンビニ利用が多い人は日次で狙いやすい企画です。

オリジナルカラーのSuicaのペンギンを使った限定トートは、普段使いしやすい実用品として注目される景品です☆

モバイルSuicaチャージ連動の追加抽選

実施期間：2026年2月1日（日）10:00〜2月28日（土）23:59参加条件：期間中にモバイルSuicaへ合計3,000円以上チャージ特典：Suicaのペンギン限定トートバッグ 100名

「チャレンジ」タブからエントリーし、ファミペイ経由でモバイルSuicaへチャージすると追加抽選に参加できます。

毎日挑戦ゲームの1等と同じトートを別ルートでも狙えるため、通勤利用と買い物利用を一本化しやすい導線です。

ポイント施策と交通系チャージ施策を同時に組み合わせることで、アプリ利用の接点を増やせる構成になっています。

会計回数で確実に回収できるクーポン設計と、高確率ゲームの即時リターンが並ぶことで、短期でもおトク実感を得やすい企画です。

コンビニ利用が多い2月に合わせて、食品クーポン、ポイント、限定グッズの3軸を一度に押さえた構成も魅力です。

【ファミペイで毎日おトクと当選チャンスを楽しめる！

ファミリーマート「無料クーポン大放出祭り＆Suicaコラボ企画」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 無料クーポン大放出祭りのスタンプはいつまでためられますか？

2026年2月28日（土）23:59までためられます。

Q. スタンプの上限はありますか？

期間中の上限は82個で、1日あたりの上限は10個です。

Q. モバイルSuicaチャージ連動抽選の条件は何ですか？

期間中にエントリーのうえ、ファミペイでモバイルSuicaへ合計3,000円以上チャージすると抽選対象になります。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ファミペイで毎日おトクと当選チャンスを楽しめる！ファミリーマート「無料クーポン大放出祭り＆Suicaコラボ企画」 appeared first on Dtimes.