【モデルプレス＝2026/02/26】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた大嶺夢月希が2月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。恋人の長濱薩生との2ショットを公開した。【写真】「今日好き」カップル「相変わらず美男美女」交際32ヶ月にラブラブ2ショット◆「今日好き」さつゆづカップル、交際32ヶ月記念ショット披露大嶺は「32month」と交際32ヶ月を報告し、様々な花や