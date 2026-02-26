「今日好き」さつゆづカップル、交際32ヶ月記念ショット公開「いつまでもラブラブで憧れ」「幻想的で素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/02/26】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた大嶺夢月希が2月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。恋人の長濱薩生との2ショットを公開した。
【写真】「今日好き」カップル「相変わらず美男美女」交際32ヶ月にラブラブ2ショット
大嶺は「32month」と交際32ヶ月を報告し、様々な花や植物に囲まれた場所で撮影した長濱との写真を投稿。オールブラックのコーディネートで合わせた2人が寄り添うように座り、大嶺が手にするスマートフォンの画面を2人で見つめる仲睦まじい姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「いつまでもラブラブで憧れ」「絵になる」「相変わらず美男美女」「憧れのカップル」「幻想的で素敵」「オールブラックで合わせてるのかな」などの声が上がっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。大嶺と長濱は「夏休み編2023」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」カップル「相変わらず美男美女」交際32ヶ月にラブラブ2ショット
◆「今日好き」さつゆづカップル、交際32ヶ月記念ショット披露
大嶺は「32month」と交際32ヶ月を報告し、様々な花や植物に囲まれた場所で撮影した長濱との写真を投稿。オールブラックのコーディネートで合わせた2人が寄り添うように座り、大嶺が手にするスマートフォンの画面を2人で見つめる仲睦まじい姿が収められている。
◆さつゆづカップルの2ショットに「絵になる」の声
この投稿に、ファンからは「いつまでもラブラブで憧れ」「絵になる」「相変わらず美男美女」「憧れのカップル」「幻想的で素敵」「オールブラックで合わせてるのかな」などの声が上がっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。大嶺と長濱は「夏休み編2023」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】