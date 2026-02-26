「昨夜、咳こんでいるときに夫が帰宅。クローブ（丁子）を噛まずに口に入れておくと良いと言われ半信半疑で実行すると咳が止まりビックリ！！左の丸い部分を取り除いたものが良いです。数種類ののど飴も、大根を蜂蜜に浸した汁も効果がなかったのにスゴイ！お陰でよく眠れました」【写真】咳止めに効果があるのは、香辛料「クローブ」ですパキスタン人の夫と暮らしているめるもさん（@merumo786）。咳に悩まされていた時、クローブ