お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が、現在110畳のリビングがある家で一人暮らしをしていることを明かした。【映像】ラウンジのような110畳リビング又吉は2月24日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。風呂なしの部屋から、リビングだけで約110畳もある家に引っ越したという又吉は、黒柳に「110畳？」と聞かれると、「広い家に住まわせてもらってます」と頷く。そして「今の家に暮らす前、後輩2人と3人で住んでた