お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が、現在110畳のリビングがある家で一人暮らしをしていることを明かした。

【映像】ラウンジのような110畳リビング

又吉は2月24日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。

風呂なしの部屋から、リビングだけで約110畳もある家に引っ越したという又吉は、黒柳に「110畳？」と聞かれると、「広い家に住まわせてもらってます」と頷く。

そして「今の家に暮らす前、後輩2人と3人で住んでたんですよ。そこから今の自分の部屋に引っ越したので、もっと僕の予定では後輩とかいろんな人が遊びに来てくれると思って…」と背景を語るも、想定外だったようで「リビングが広い方がいいかなと思って、広いところにしたんですけれど…誰も来ないです」と残念そうに告白した。

黒柳が「来ないの？」と驚くと「20個くらいグラスを用意してたんですけれど、何年か前に半分くらい処分しました」とさみしげに呟く。

さらに「椅子もいっぱいあるので、順番に毎日違う椅子に自分で座っています」と肩を落とすと黒柳に「それはいいですよね」と慰められた。

（『徹子の部屋』より）