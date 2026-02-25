2026年も「名探偵コナン」の期間限定ショップが大阪城エリアで開催されます。

会場は大阪城天守閣横の複合施設内で、劇場版シーズンに合わせて約6か月展開されるロングラン企画です。

戦国衣装の描き下ろしとネオン中華飯店テーマが同時に楽しめる、ファン向けの注目イベントです！

名探偵コナン「大阪城本陣SPECIAL SHOP」

開催期間：2026年3月6日(金)〜8月31日(月)会場：MIRAIZA大阪城1F 大阪城本陣住所：大阪市中央区大阪城1-1営業時間：9:00〜17:30フードコーナー営業時間：9:30〜17:30休業日：期間中なし事前予約抽選対象日：2026年3月6日(金)〜3月8日(日)

MIRAIZA OSAKA-JOは、大阪城天守閣のそばで歴史観光と食・買い物を楽しめる複合施設です。

同施設1階の「大阪城本陣」は、観光客も立ち寄りやすい物販・フード展開を行う常設エリアです。

今回の限定ショップでは、戦国シリーズとネオン中華飯店シリーズのグッズに加え、コラボフードやフォトスポットも用意されています。

戦国かるたシリーズの定番グッズ構成

ミニコンテナ：1,320円(税込)御朱印帳：1,980円(税込)マスキングテープ：880円(税込)クリアファイル：440円(税込)

2026年の戦国テーマは「かるた」で、和紙調のデザインにキャラクターの躍動感を重ねたビジュアルが軸です。

実用性の高い御朱印帳やコンテナは、大阪城散策の記録や小物整理にも使いやすい仕様です。

観光地イベントらしい和モチーフを日常アイテムに落とし込んだラインです。

トレーディング中心のコレクショングッズ

アクリルキーホルダー：各660円(税込)トレーディングアクリルマグネット：単品 各770円(税込)トレーディングアクリルマグネット：BOX 5,390円(税込)トレーディング缶バッジ：単品 各550円(税込)トレーディング缶バッジ：BOX 3,850円(税込)

小物系は持ち歩きやすい価格帯とサイズ感で、現地購入後にすぐ使えるアイテムが中心です。

単品購入とBOX購入の両方が用意されているため、推しを狙う買い方とシリーズを揃える買い方を選べます。

描き下ろしの戦国衣装は色数が多く、並べたときのコレクション映えも高い構成です！

ネオン中華飯店のテイクアウトと特典設計

豚角煮まん：1,080円(税込)点心2種盛り(もも饅頭/ごま団子)：756円(税込)ドリンク各種(ストローチャーム付き)：各880円(税込)抹茶バニラソフト：756円(税込)風の女神ソフト：756円(税込)タイガーソフト：756円(税込)アクリルスタンドコースター：各770円(税込)スーベニアカップ：660円(税込)

フードコーナーはネオン中華飯店テーマで統一され、点心やドリンクを片手に会場を回りやすいテイクアウト導線です。

ドリンク1杯ごとにアクリルストローチャームが1個付き、全10種からランダム配布されます。

フード1個につきスーベニアグッズは合計2個まで購入可能で、食とグッズを組み合わせた楽しみ方がしやすい設計です。

さらに会場購入3,000円ごとのクリアフィルム配布など、買い回りに合わせたノベルティ施策も実施中。

大阪城観光とあわせて立ち寄れる立地なので、遠征日の予定に組み込みやすいイベントです。

戦国ビジュアルと中華テーマの2軸展開で、グッズ派もフード派も回遊しやすい構成になっています。

【戦国衣装と中華飯店テーマを満喫！

名探偵コナン大阪城本陣「SPECIALSHOP限定グッズ＆フード体験」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 開催期間はいつですか？

2026年3月6日(金)から8月31日(月)までです。

Q. 営業時間は何時ですか？

ショップは9:00〜17:30で、フードコーナーは9:30〜17:30です。

Q. 事前予約が必要な日はありますか？

2026年3月6日(金)〜3月8日(日)は、混雑緩和のためLINEアカウントを使った事前予約抽選制です。

