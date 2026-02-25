Woltがホームページを更新しました。【映像】Woltのホームページ「日本でのサービス終了に関する重要なお知らせこのたび、Woltは日本でのサービスを終了することとなりました。2026年3月5日以降、当社のアプリおよびウェブサイトからご注文いただくことはできなくなります。本件により、ご不便やご心配をおかけすることを心よりお詫び申し上げます。日々のお食事やお忙しい日常、そして特別なひとときの中でWoltをご利用いただけ