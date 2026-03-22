北欧発のフードデリバリーサービス「Wolt（ウォルト）」が3月4日、日本から撤退した。2020年の上陸からわずか6年での退場――その理由はシンプル、国内市場が「まったく儲からない」からだ。事実、「出前館」をはじめ多くの事業者が赤字を抱えている。一方で、「Uber Eats」を展開するUberは、グローバル全体では安定した収益を上げています。この“差”はどこにあるのだろうか。外食・デリバリー専門コンサルタントの堀部太一氏が