ゴーストレストランの最新事情を紹介します連載【ギグワーカーライター兼ウーバーイーツ組合委員長のチャリンコ爆走配達日誌】第139回ウーバーイーツの日本上陸直後から配達員としても活動するライター・渡辺雅史が、チャリンコを漕ぎまくって足で稼いだ、配達にまつわるリアルな体験談を綴ります！＊＊＊客席を持たず、フードデリバリーに特化した「ゴーストレストラン」。テイクアウト専門店と違い、看板すら出さないところ