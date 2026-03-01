2月22日「猫の日」の盛り上がりに象徴されるように、猫は今や日本社会を席巻する存在だ。経済効果は約3兆円規模ともいわれ、ネコノミクスという言葉まで登場している。一方で意外かもしれないが、「好き」と答える人の割合では依然として犬派が優勢だという調査もある。なぜ特にインターネット上で猫はこれほどまでに存在感を強めたのか。歴史、ネット文化、そして現代人の心性から、その背景を探る。（フリーライター武藤弘樹）