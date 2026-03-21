「日本での事業を終了するという苦渋の決断をいたしましたことをお知らせいたします。大変難しい判断であり、慎重に検討を重ねたうえでの決定です」3月4日、北欧発のフードデリバリーサービス「Wolt（ウォルト）」は公式サイトでこのように述べ、日本から撤退した。2020年の上陸からわずか6年での退場である。コロナ禍を機に、多くの企業が国内に参入し、すっかり日常生活に広く浸透したフードデリバリー。だが競争の激しさゆえ、