モデルで俳優の栗原類（31）が25日、NHK「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に出演。自身の発達障害について語った。この日は「大人の発達障害」をテーマに特集。発達障害の1つで、注意欠如、多動性などがみられる「ADHD」であることを公表する栗原は、自身の特性について「言われたことをその時は覚えるんですけれど、それでも脳の仕組み上即忘れちゃったり。翌日になったら忘れてしまうから、同じミスを何度も繰り返してしまう