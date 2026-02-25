2年10カ月ぶりに正規アルバムをリリースしたIVE（アイヴ）が、1位スタートを切った。23日午後6時に2枚目アルバム「REVIVE＋」を発表し、1時間後の同7時にソウル市内でショーケースを開催した。この舞台は、YouTubeとTikTokで全世界にライブ配信された。IVEは、9日に先行公開されたダブルタイトル曲「Bang Bang」で幕を開けた。ステージ直後に司会者から同曲が、韓国の音楽配信サービスMelol「TPO100」チャートで1位になったことを