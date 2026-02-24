2ÅÙ¤ÎÎ¥º§¤ÇÏÃÂê¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤ª¤«¤â¤È¤Þ¤ê¡Ê35¡Ë¤¬¡¢ABEMA¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ø¤Î»×¤¤¤È¡¢¼«¿È¤ÎÆùÂÎÈþ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿®¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡Öº£¤ÎÂÎ¤Ï¹¥¤­¤ÊÊý¡×¾×·â¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿ABEMA¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê5¡Ù¤Ï¡¢¡È°¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Í´Ö¤Î¡ØÍßË¾¡Ù¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤ÇÁ¤­¸«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡È½Ö´Ö¡É¤Ë¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤¯±óÎ¸¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡ÊÅèº´ÏÂÌé¡¢²°