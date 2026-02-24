1»ù¤Î¥·¥ó¥Þ¥Þ¡¦¤ª¤«¤â¤È¤Þ¤ê¡Ê35¡Ë¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¡Öº£¤ÎÂÎ¤Ï¹¥¤¤ÊÊý¡×ÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡2ÅÙ¤ÎÎ¥º§¤ÇÏÃÂê¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤ª¤«¤â¤È¤Þ¤ê¡Ê35¡Ë¤¬¡¢ABEMA¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ø¤Î»×¤¤¤È¡¢¼«¿È¤ÎÆùÂÎÈþ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿®¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Öº£¤ÎÂÎ¤Ï¹¥¤¤ÊÊý¡×¾×·â¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿
¡¡ABEMA¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê5¡Ù¤Ï¡¢¡È°¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Í´Ö¤Î¡ØÍßË¾¡Ù¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤ÇÁ¤¸«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡È½Ö´Ö¡É¤Ë¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤¯±óÎ¸¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡ÊÅèº´ÏÂÌé¡¢²°ÉßÍµÀ¯¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ê¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡¢Åì¥Ö¥¯¥í¡Ë¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2·î24Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿²ó¤Ç¤Ï¡¢À°·ÁÈþ½÷¤¿¤Á¤ÎÎø¤Î·ëËö¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¸å¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ª¤«¤â¤È¤Þ¤ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤«¤â¤È¤¬ºòÇ¯È¯Çä¤·¤¿¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥«¥Ã¥È¤ò´Þ¤à¼Ì¿¿½¸¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤ª¤«¤â¤È¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»£±Æ»þ¤¬35ºÐ¤Ç¡£40ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¼«Ê¬¤Ë¡¢¡Ø»²¹Í½ñ¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë»ý¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢À©ºî¤Î°Õ¿Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£¤ÎÂÎ¤Ï¹¥¤¤ÊÊý¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¸½ºß¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤¿¡£