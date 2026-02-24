【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、2月28日発売の『Numero TOKYO（ヌメロ・トウキョウ）』4月号特装版（増刊）カバーに初登場。※Numeroの「e」は、アキュートアクセントありが正式表記） ■大森元貴を“現代の寓話の主人公”として再解釈 特装版（増刊）のみで手に入れることのできる別冊付録「ヌメロ・トウキョウ オム」では、「THE ART OF MOTOKI OHMORI」と題し、大森元貴