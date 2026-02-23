「減税日本・ゆうこく連合」の河村たかし共同代表が23日までに公式YouTubeチャンネルを更新。21年8月に自身が起こした、金メダルかじり騒動について語る場面があった。当時名古屋市長だった河村氏は、東京五輪女子ソフトボールで金メダルを獲得した同市出身・後藤希友投手のメダルをかむパフォーマンスをし、物議を醸していた。新型コロナウイルスの感染対策が徹底されている期間でもあり、その観点からも問題視されていた。