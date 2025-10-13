日本保守党を離党表明した河村たかし衆院議員が１３日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＲｅＨａｃＱ―リハック―」に生出演し、番組途中で百田尚樹代表や有本香織事務総長と電話でバトルとなった。河村氏は百田氏が結党した保守党に合流。共同代表に就任し、国政政党の誕生に寄与したが、今月離党を表明した。「いろんなことがあって耐え忍ぼうとしたが、手法が違った。大衆政党で各県に支部をつくりたかったが、百田さん、有本さ