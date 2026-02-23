◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026侍ジャパン―ソフトバンク（2026年2月23日サンマリン宮崎）3月のWBCで連覇を目指す侍ジャパンは23日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」壮行試合・ソフトバンク戦（サンマリン宮崎）に臨み、佐藤輝明内野手（26）が「4番・三塁」で出場した。初実戦だった前日の同戦は、投打でピッチクロック違反が一度もなく、佐藤も代表初4番で3安打5打点の大暴れだった。打者は残り8秒までに