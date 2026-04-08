◇プロ野球セ・リーグ 阪神 9-3 ヤクルト(7日、甲子園)甲子園開幕戦で、佐藤輝明選手に待望の今季初ホームランが飛び出しました。8回の2ランを含む4安打4打点で勝利に貢献した佐藤選手。お立ち台では、「惜しい当たりも何本かあったので、焦る気持ちはなかったですけど、1本目が出てすごいうれしいです」と口にします。さらに、「またフェンス直撃かと思ったんですけど、珍しくいい風も吹いていましたし、最後はファンの声援が押し