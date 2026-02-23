北朝鮮の金正恩総書記は19日に開幕した朝鮮労働党第9回大会で、経済政策の成果を強調し、体制の安定と発展を誇示した。しかし、その一方で、国境地域を中心に市場で生計を立てる商人や住民の生活は急速に悪化しており、「一日の食事すら確保できない」との悲鳴が上がっている。両江道のデイリーNK現地消息筋が伝えたところによると、恵山市など国境地域で輸入中古衣料を扱う商人たちの収入が、ここ数週間で激減した。国連安保理の