北朝鮮の金正恩総書記は19日に開幕した朝鮮労働党第9回大会で、経済政策の成果を強調し、体制の安定と発展を誇示した。しかし、その一方で、国境地域を中心に市場で生計を立てる商人や住民の生活は急速に悪化しており、「一日の食事すら確保できない」との悲鳴が上がっている。

両江道のデイリーNK現地消息筋が伝えたところによると、恵山市など国境地域で輸入中古衣料を扱う商人たちの収入が、ここ数週間で激減した。国連安保理の制裁をすり抜けるため国家主導で行われてきた密輸が約2か月近くにわたって中断され、主な仕入れルートが遮断されたことが直接の原因だという。

輸入中古衣料は、中国から流入する衣類で、価格に比べて品質が良く、デザインも洗練されていることから、階層や世代を問わず高い人気を保ってきた。

しかし、北朝鮮当局は外国人が着用していた衣類が「非社会主義的」だとして取り締まりの対象に指定。税関を通じた正規輸入は認められておらず、これまで主に密輸によって市場に供給されてきた。

新型コロナウイルス流行後は国境統制が強化され、個人による密輸がほぼ遮断されたが、その後は国家主導の密輸ルートを通じ、工業製品などに紛れ込ませる形で中古衣料が持ち込まれていた。消息筋は「量は多くなかったが、市場に出回ることで商人たちは何とか生計を立てられていた」と説明する。

ところが、最近はこの国家密輸さえも停止し、輸入中古衣料を扱う商人たちは直撃弾を受けた。一部は住民が着ていた古着を安値で買い取り、洗濯や補修を施して再販売しているが、商品価値が低く、十分な収入にはならないという。

恵山市で中古衣料を販売する40代の男性商人は「取り締まりを避け、市場の外でこそこそ売らなければならない。それでも品物があれば食べていけたが、今は商品がなく、一日の糧すらままならない」と訴える。「私だけでなく、同業者の多くが元手を切り崩しながら耐えている」と語った。